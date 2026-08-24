Cabello: a dos meses de los terremotos, la Revolución continúa junto al pueblo

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, precisó que la Revolución continúa al lado del pueblo de La Guaira a dos meses del doblete sísmico, y añadió que actualmente se encuentran desplegados en todo el territorio nacional debido a las lluvias.

La afirmación la realizó durante la habitual rueda de prensa de los lunes, en la que ofreció un balance de la agenda de trabajo territorial. Durante su intervención, reafirmó el compromiso con la atención integral de las zonas afectadas por las precipitaciones, destacó el despliegue continuo en el estado La Guaira y resaltó el avance en la organización comunal en todo el país.

«Y dos meses después, está nuestro partido en cada esquina, en cada rincón donde nuestro pueblo lo necesite. No nos hemos ido de ahí, no nos vamos a ir hasta que cumplamos nuestra tarea. Seguimos haciendo lo que amorosamente nos gusta hacer: estar ahí al lado de nuestro pueblo», subrayó.

Asimismo, indicó que desde el primer momento se desplegaron en La Guaira y que fue necesario restringir el acceso a los túneles debido al traslado de maquinaria pesada.

«La explicación la da el mismo pueblo de La Guaira. Se estaban trasladando unas maquinarias muy pesadas que había que bajar de los camiones, y eso tarda. Van a una velocidad de movilización de medio kilómetro por hora para no dañar la estructura del túnel. Son máquinas que sirven para moler escombros y convertirlos en arena de más fácil manejo. Pero las ‘estrellitas’ dicen que, si no los dejan pasar a ellos, que la gente de La Guaira espere. Nosotros vamos a seguir trabajando junto al pueblo en todo lo que nos corresponde», afirmó.

«No nos vamos de ahí, de La Guaira, hasta que no cumplamos con la meta que nos propusimos, que es que La Guaira renazca, renazca como renace Caracas y renace Venezuela», acotó.

Lluvias y comunas

Con respecto a las lluvias que han afectado a gran parte del territorio nacional, Cabello señaló: «Salimos a las calles para la atención de las lluvias, el despliegue del partido y la renovación de los consejos comunales que está activa. La consulta popular es el 18 de octubre y este fin de semana vamos a hacer la tarea de reunirnos en las estructuras en el territorio de las comunas. El partido con nuestra alegría, pero también con nuestras reflexiones, hablando con la gente, escuchando a la gente; el partido en la calle».