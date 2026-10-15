Cabello: a los extremistas les duele que Venezuela siga avanzando

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que al sector extremista de la oposición «les duele» que el país siga avanzando con paso firme.

Durante la emisión 585 de su programa Con el Mazo Dando, expresó que «Venezuela poco a poco, pero con paso firme y sólido, (está) estabilizándose, todo de acuerdo a la situación, avanzando de manera firme siempre por el camino de Bolívar y el camino de Chávez. Eso no le gusta a poca gente (…) que este país se vaya estabilizando».

Además, afirmó que a los extremistas «les duele y les arde que Venezuela siga avanzando, que Venezuela no se detiene. Venezuela es capaz de levantarse de cualquier situación gracias al trabajo de los venezolanos y las venezolanas».

Cabello añadió que este sector «no soporta» que la nación se encuentre en paz, ya que «para ellos es un problema». Sin embargo, aseveró que para la gran mayoría del pueblo venezolano es «un motivo de tranquilidad» que el país esté en paz.

«Para la gran mayoría de los venezolanos, que el país esté en paz es un motivo de tranquilidad para trabajar, para seguir avanzando, para estar felices», ratificó. Asimismo, acotó que el sector extremista lo que busca es que en Venezuela «haya una guerra».