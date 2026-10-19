Cabello arremete contra «chulos» del sector empresarial y respalda a inversionistas comprometidos con Venezuela

Ante los planteamientos expresados ​​por el empresario petrolero Alejandro Terán Martínez, quien sugirió acuerdos con el sector privado, alianzas e instalación de tecnología e inteligencia artificial (IA) mediante outsourcing, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, fijó la postura de la organización política sobre este sector y el avance tecnológico en el país.

Respecto al sector económico y empresarial, Cabello reflexionó ante la plenaria del Psuv sobre la trayectoria histórica de los negocios en el país y dio la bienvenida a los proyectos productivos. «Venezuela históricamente se ha movido entre empresarios serios, pero «chulos» también, «chulos del empresarial. Eso uno tiene que decirlo uno realmente como es, pues. Como el tema agropecuario en este país, que algunos se hacen llamar agroindustriales y no siembran ni una mata de maíz; viven de lo que hacen los demás. Igual a veces ocurre en el sector petrolero (…) Qué bueno que se mueve y que haya ese tipo de movimiento de empresarios, de gente que conozca el tema y que quiera trabajar, que desee trabajar por este país», agregó.

Asimismo, sobre la integración de capitales e inversiones en diversas áreas del desarrollo nacional, agregó:»A los empresarios serios les damos las gracias por participar. Y no solo en esa área, sino en cualquier otra área: en el área energética, de energía eléctrica, en agricultura, en cualquier área».

En cuanto a la incorporación de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías en la economía, el dirigente enfatizó que se trata de un avance global inevitable que debe encauzarse para el beneficio social: «Quiera o no quiera el mundo, la inteligencia artificial llegó para quedarse. No hay manera de parar eso, no hay una ley que pueda decir ‘aquí no se va a utilizar inteligencia artificial’, no existe».

Finalmente, instó a aplicar la tecnología en función del desarrollo y el bienestar de la población: «¿Por qué no usar eso para nuestro beneficio? No para lo malo, sino para lo bueno, para avanzar. Utilizamos la inteligencia artificial para la vida, para la producción, para que todos los pueblos del mundo puedan tener acceso a lo mínimo para vivir tranquilos»