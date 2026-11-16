El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, rechazó este lunes los cuestionamientos formulados por sectores de la oposición contra el encendido navideño en diversas ciudades del territorio nacional, destacando que existe una falta de empatía y tolerancia hacia el sentir de la población.

En el contexto del Día Internacional para la Tolerancia celebrado cada 16 de noviembre, Cabello respondió a quienes desaprueban la colocación de decoraciones festivas en espacios públicos como los dispuestos en el estado Carabobo.

«Yo veo el odio de alguna gente. No, no queremos luces de Navidad. Ardidos sectores opositores con el encendido de las luces (…) Que pusieron luces aquí en Carabobo. Dejen la odiadera»- subrayó.

Durante su pronunciamiento, exhortó a estos grupos a dejar el rechazo y comprender las tradiciones de la ciudadanía venezolana. “Tolerancia, agarren al día de hoy para ustedes, agarren al día de hoy para ustedes, falta de empatía con un pueblo”- resaltó.

El secretario general del Psuv enfatizó que sectores de la oposición “no entienden este pueblo, no lo van a entender jamás”.

Asimismo, Diosdado Cabello dirigió sus señalamientos hacia voceros de la oposición que emplean las redes sociales para fijar postura política, criticando que varios de ellos limiten la interacción al restringir los comentarios en sus propias publicaciones. “Ellos creen que 20 vistas los posicionan y además les da poder (…) pero hay unos ponen un video aquí y le quitan los comentarios porque no aguantan dos críticas, pero son demócratas”, criticó.