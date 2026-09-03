Cabello destaca relevancia para el país de acuerdo energético con EEUU

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó este miércoles la relevancia que tiene para el país el reciente acuerdo energético firmado con Estados Unidos.

Durante la emisión 581 de su programa Con el Mazo Dando, expresó que este convenio fue firmado con condiciones muy claras y en beneficio del pueblo.

«Se firma este acuerdo con condiciones muy claras: unas regalías establecidas, impuestos establecidos, ventajoso para nosotros. Viene una inversión que se habla de más de 100.000 millones de dólares para el país en los próximos 25 años, en base a una realidad», declaró.

Además, expresó que este acuerdo energético con Washington «cumple con los lineamientos del comandante Hugo Chávez».

Cabello recordó declaraciones del comandante sobre el Plan Siembra Petrolera, en las que defendía «la meta de elevar la producción de cuatro millones y llegar a seis millones de barriles diarios».

Indicó que, al ser consultado por la prensa, Chávez respondía con pragmatismo comercial que ese crudo se le vendería a EEUU, ya que «ellos son los que consumen esa cantidad de petróleo y sus refinerías están hechas para nuestro crudo».

Asimismo, añadió que la presidenta Delcy Rodríguez «no está haciendo nada que el comandante Chávez no haya dejado como lineamiento».

Cabello también hizo referencia a los sectores de oposición que han cuestionado este acuerdo, recalcando que «estamos siendo soberanos con nuestro petróleo».

«Lo que es muy extraño es que quienes hasta hace poco pedían eso, ahora no lo quieren para Venezuela. Sectores opositores que decían y hablaban (…) ahora que lo vamos a hacer, no lo quieren», comentó.

El acuerdo firmado por Venezuela y EEUU busca canalizar capitales e infraestructuras para transformar el potencial del subsuelo en desarrollo tangible y «garantizar la vida de todos los venezolanos en el mediano y largo plazo dentro de un plan integral que contempla proyecciones a un año, cinco años, 10 años, 50 años», afirmó la mandataria el pasado sábado.

El plan marco tiene una vigencia proyectada de 25 años e incluye el desarrollo de 17 campos estratégicos en el territorio nacional, apuntando a una producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios tan solo mediante el esquema bilateral con Washington.