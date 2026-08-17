Cabello: El diálogo se centra en atender a afectados por los sismos y la recuperación del oro

Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el secretario general de la tolda política, Diosdado Cabello, destacó que el énfasis de la mesa del diálogo es «la atención de los afectados por los terremotos y la recuperación de nuestro oro».

Al referirse a la reunión sostenida por representantes del Gobierno Nacional y sectores opositores, dijo que «se hicieron varias mesas de trabajo y ahí están haciendo sus propuestas. Algunos se quedaron fuera y andan chillando y entonces no los tomas en cuenta o quieren implosionar esa mesa de diálogo. Nosotros recordamos que si alguien ha hecho llamado a diálogo, ha sido el Gobierno Nacional históricamente; recuerden a Hugo Chávez aquel 13 de abril cuando sacó un Cristo diciendo vamos a hablar con los mismos que le dieron un golpe de Estado».

Agregó con respecto a las conversaciones que el 14 de abril de 2001 el comandante Chávez le giró instrucciones para dialogar con la cúpula de Pdvsa. «Todos eso de la meritocracia, estaba reunido ahí en la Vicepresidencia con ellos, amaneciendo el 14, y me reuní con ellos. Si alguien ha dado muestras de eso, somos nosotros».

Ferias electorales de los consejos comunales

Cabello también se refirió a las ferias electorales que se están llevando a cabo con la finalidad de renovar la vocería de los consejos comunales.

Indicó que el Psuv tiene un 80% en liderazgo, ya que se trata de un método donde las decisiones se consultan.

Agregó en relación a la Consulta Nacional prevista para octubre que allí se evidencia que el pueblo decide con respecto a sus proyectos y que en esta oportunidad van a participar las juntas de condominio.

«Es una de las tareas que hemos dado; es la participación activa, ¿ves? De nuestro partido, de nuestra gente en cada una de estas consultas y así ha sido, así ha sido. El pueblo decide, proponen su proyecto y luego van a una elección, como debe ser, como corresponde».

Dijo que «eso es una de las cosas que más le ha dolido y les duele a quienes no tienen proyecto político para este país. Que el pueblo sea capaz de organizarse, que el pueblo sea capaz de tomar decisiones. Esa gente fue una vez allá a la Asamblea, al TSJ a pedir la nulidad de las leyes del Poder Popular. Y nosotros, cada vez que podemos, lo que hacemos es fortalecer todas las leyes del Poder Popular», concluyó.