Cabello: El gobierno está y no se ha ido de La Guaira

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ratificó este viernes la presencia sostenida del Gobierno nacional en las zonas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Durante la demolición controlada de un edificio irrecuperable en el estado La Guaira, Cabello subrayó que la atención se mantiene cien días después de los sismos, con hombres y mujeres que siguen presentes desde el primer día.

En este sentido, resaltó la continuidad del acompañamiento del Gobierno nacional durante un proceso que todavía exige trabajo, coordinación y respuesta a las comunidades. “Cien días después, aquí está el Gobierno nacional. El Gobierno nacional no se ha ido”, afirmó.

Enfatizó que a 100 días después de los terremotos que afectaron a La Guaira, Caracas y otras zonas del país, el Gobierno Bolivariano de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, mantiene el despliegue de trabajadores, maquinaria y organismos de atención para avanzar en la recuperación de las comunidades.

Sobre los avances en la recuperación y remoción de escombros, Cabello informó que, según el balance del ministro para Obras Públicas, Juan José Ramírez, aproximadamente la mitad de los escombros ya han sido retirados.

Afirmó que este avance forma parte de los trabajos que continúan en las zonas afectadas, donde permanecen camiones, maquinaria y personal dedicado a atender las consecuencias de los terremotos.

También destacó la fortaleza de las comunidades. «Este pueblo, ante la adversidad, 100 días después, ahí se va levantando”, expresó.

Por otra parte, Cabello reconoció la permanencia de Protección Civil y explicó que los equipos también actúan cuando se detectan cuerpos entre los escombros. «En cada sitio uno puede ver cuánta maquinaria hay trabajando, cuántos camiones, cuántos hombres y mujeres siguen aquí presentes desde el primer día. Protección Civil aquí está. Cuando sabemos que hay un cuerpo, que es detectado un cuerpo, inmediatamente actuamos para hacer los exámenes pertinentes y entregárselo a sus familiares».

Agregó que estas labores forman parte de la atención que continúa en las zonas afectadas.

12 demoliciones controladas

Durante la jornada en el marco del Plan Nacional Venezuela Renace, el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que hasta la fecha se han realizado en el estado La Guaira para reducir riesgos un total de 12 demoliciones controladas, las cuales han concluido sin novedades.

Cabello explicó que estas intervenciones permiten retirar edificios que representan un peligro para quienes trabajan en sus alrededores. Entre las tareas pendientes, mencionó estructuras de más de cinco pisos, clasificadas en rojo y sin posibilidad de reparación.

En ese sentido, aseguró que cada operación incluye previsiones de seguridad y el desalojo previo de la zona. Después de la detonación, los equipos revisan el lugar para comprobar que no hayan quedado explosivos sin detonar, con apoyo de perros especializados.

“Demolición controlada número 12, sin novedad. Éxito absoluto”, confirmó al finalizar el procedimiento.

Destacó la pericia de los explosivistas venezolanos, demostrada durante las 12 demoliciones controladas realizadas en La Guaira, luego de los terremotos del 24 de junio.

«Los explosivistas nuestros demostrando un nivel extraordinario, pueden decir lo que quieran, pero eso es hecho con tecnología nuestra, con capacidad nuestra, con experiencia nuestra y todos hasta este momento han sido exitosos, totalmente exitosos, incluido uno que se hizo doble», recalcó Cabello.