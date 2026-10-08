Cabello: extremismo no ha podido generar una matriz del tema eléctrico para quemar al país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que la oposición extremista no ha podido generar una matriz de opinión sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en sus intentos por «quemar al país».

Durante la emisión 584 de su programa Con el Mazo Dando, declaró que este sector político está tan mal organizado que ni siquiera ha utilizado en su favor las dificultades con el SEN tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

«Esa gente está tan mal, esa oposición está tan mal, que a pesar de la gravedad del problema eléctrico, ellos no han podido levantar una matriz para quemar el país como ellos quisieran quemarlo», aseveró.

Además, destacó que el pueblo sabe que este sector opositor «no es alternativa» para la construcción del país, sino una «alternativa para la destrucción».

Cabello recalcó que «no ha sido poca cosa el tema eléctrico, es un problema grave. Nosotros lo asumimos como un problema grave».

Sobre este tema, en la jornada se informó que, en menos de 24 horas, fueron incorporados 300 megavatios al SEN desde la Unidad de Generación Termoléctrica PZ7 en el Complejo Termoeléctrico G/J Rafael Urdaneta del estado Zulia (Termozulia).