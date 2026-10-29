Cabello: extremistas convocan manifestaciones para intentar provocar disturbios

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que el sector extremista de la oposición convoca manifestaciones con el objetivo de provocar disturbios, pero resaltó que el país está en paz.

Durante la emisión 587 de su programa Con el Mazo Dando, explicó que «hoy fue un grupo a provocar, una manifestación convocada con días de antelación de la oposición».

«Ellos salen es a provocar a los funcionarios policiales que están allí, así como otros salen a provocar para que uno les responda, los nombre (…) A los mentirosos les vamos a ir bajando el volumen hasta que desaparezca», afirmó.

Además, denunció que «ese grupito golpeó a un policía. Cuando se detenga a las personas que golpearon a un policía, que están grabadas, ustedes van a escuchar el cuento. Afortunadamente, todo está grabado; serán presentados ante las autoridades».

Cabello recalcó que no caerán en provocaciones al asegurar que «ya hemos visto esta película varias veces», y manifestó que lo más importante es preservar la paz y la tranquilidad del país.

«Quienes vienen a tratar de fomentar desorden, disturbios, generar violencia, se van a quedar con las ganas. Se lo estamos advirtiendo con tiempo. El que venga que asuma su responsabilidad ante el país; los que pidieron sanciones que vengan ahora delante del país», expresó.

La política ya dejó de ser un show

Por otra parte, cuestionó las mentiras dichas por miembros de sectores extremistas de la oposición sobre supuestamente «no poder» regresar al país. «La oposición no entiende el tema de la verdad. Para ellos, el tema de la verdad es algo que no tiene utilidad porque basan su política en la mentira, una tras otra», aseveró.

«Cada semana (dicen) una mentira peor. ‘Que no puedo ir para Venezuela porque me van a meter presa’, y llegan a Venezuela y cero hits, cero errores y cero carreras, no pasa nada. Estuvieron mintiéndole a su propia gente, al país, al mundo entero (…), pero no les da vergüenza, no hay una explicación y después se esfuman. Tratan de mostrar shows constantemente», enfatizó.

Cabello afirmó que en este sector opositor «no salen de un show para montar otro», pasando de asegurar que «no me dejan entrar a entrar y pasearse y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el cuento? Así ha venido uno tras otro y tras otra (…) Siempre han sido manipuladores de la verdad, engañan a su propia gente».

Asimismo, recalcó que la política «hace tiempo dejó de ser un show» y que esto ocurrió cuando apareció el comandante Hugo Chávez, que «la convirtió en realidad» al hacer que «se visualizara el pueblo», contando con voz y voto.

Venezuela vive en paz

El secretario general del Psuv también destacó que el país se encuentra en paz, pese a los deseos de algunos grupos de generar disturbios.

«Venezuela es uno de los países más seguros del mundo porque Venezuela vive en paz, en tranquilidad. Uno de los valores y consensos más poderosos que hay ahorita es la paz y la tranquilidad, más allá de los deseos de grupos de generar disturbios», dijo.