Cabello: extremistas no representan al país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que la oposición extremista nacional es “manipuladora y mentirosa”, por lo que queda en evidencia, no solamente en el país, sino ante el mundo, que “no representa ningún proyecto para nuestro país”.

“Esta oposición con sus comiquitas cada vez nos da más material para que se sepa la verdad de lo que ocurre aquí en Venezuela”, dijo en un mensaje de audio difundido a través de su canal oficial de Telegram.

En este sentido, Cabello enfatizó que el único proyecto de desarrollo y estabilidad para la nación se encuentra establecido en el marco legal vigente.

“El único proyecto para Venezuela es el proyecto que está en nuestra Constitución, el proyecto bolivariano, el proyecto chavista”, señaló el también ministro de Interiores, Justicia y Paz en el audio publicado.