Cabello: Gobierno nacional ha hecho infinidad de llamados a diálogo

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reafirmó este miércoles que el Gobierno nacional ha hecho llamados al diálogo en reiteradas ocasiones, siempre en términos de respeto.

Durante la emisión 579 de su programa Con el Mazo Dando, aseveró que «con el comandante (Hugo) Chávez, con Nicolás Maduro, ahora con Delcy Rodríguez, cada vez que se pone sobre la mesa la posibilidad de dialogar, de conversar, el primero que dice presente es el Gobierno nacional».

«El Gobierno nacional ha hecho infinidad de llamados al diálogo. En todas las instancias, en todos los momentos, hasta el día aquel del golpe de Estado del 11 de abril (de 2002), el comandante Chávez sacó sus santos y llamó al diálogo. Nosotros podemos hablar con quien sea en los términos de respeto», enfatizó.

Peleas internas en grupos opositores

Además, hizo referencia a las peleas internas en los grupos opositores y sus ataques al proceso de diálogo actual entre el Gobierno nacional y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015.

«Quienes en verdad no les gusta el diálogo son los que ahora están atacando con un encono terrible a la iniciativa de diálogo que hay ahora, que si no representan a la oposición, que si los de la oposición son tal o cual cosa, que ellos los conocen. Son las peleas que ellos tienen», acotó.

Contraria a esta situación, Cabello destacó el apoyo que existe hacia la delegación del Gobierno nacional. «Nosotros tenemos un grupo de compañeros, dirigidos por Jorge Rodríguez, que cuenta con todo nuestro apoyo, del partido, del Gobierno, del pueblo; y ahí están diciendo cada vez que hay oportunidad, presente», recalcó.

«Las peleas están por el otro lado y los ataques son entre ellos. Ojalá que esta iniciativa no vaya a terminar también abruptamente por culpa de ellos», manifestó.

Cabello recordó que ya fue firmado el informe con los resultados de la primera fase del proceso, en el cual se hizo énfasis en la atención a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio y en los recursos del país que están en el extranjero, particularmente el oro venezolano. «Hay sectores de la oposición que no querían que eso estuviera ahí, que eso se tratara, y lo dicen públicamente sin ningún tipo de vergüenza», añadió.

Asimismo, destacó que la iniciativa de modificar las leyes del sistema de justicia venezolano fue planteada por la presidenta Delcy Rodríguez. «¿Cuánto tiempo tenemos nosotros diciendo que vamos a modificar las leyes del sistema de justicia? La presidenta fue al TSJ y, en su mensaje de enero, lo dijo y lo puso en la mesa», dijo.

El secretario general aseguró que «eso para nosotros es ganancia, que sectores opositores estén de acuerdo. Esa es una propuesta de nosotros de hace mucho tiempo».

Dialogar no es claudicar

Cabello ratificó que participar en el referido proceso de diálogo no significa claudicar para ninguna de las partes. «Dialogar no significa claudicar ni para uno ni para el otro, no significa rendición ni para uno ni para el otro. Depende de los argumentos que usted tenga; se ponen sobre la mesa», precisó.

Expresó su deseo de que «tengamos una oposición o varias oposiciones con las cuales se pueda conversar siempre, que hagan propuestas para el país, que dejen los atajos a un lado, que dejen las vinculaciones con grupos extremistas y de delincuencia, para atacar a nuestro país, hasta de narcotráfico».

También hizo mención a los sectores que han criticado las medidas alternativas a la privación de libertad otorgadas recientemente, anunciadas por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, indicando que existen organizaciones no gubernamentales que salieron a pronunciarse solo por aquellos que les pagaban. «Son parte de todo este sistema corrupto», que tiene la intención de imponerse sobre un sistema de libertades para un país.