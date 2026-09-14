Cabello: Jpsuv se consolida como motor de unidad y apoyo al pueblo venezolano

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) arribó a su 18 aniversario demostrando su capacidad de organización en cada rincón del país para servirle al pueblo; así lo destacó el secretario general del Psuv, Diosdado Cabello.



“Ustedes se están formando para servirle a nuestro pueblo y yo debo decirlo: Me siento orgulloso de lo que nos ha tocado a nosotros presenciar de esta juventud. Les ha tocado duro, muy duro, les ha tocado muy fuerte y ustedes han salido adelante en los espacios que les corresponden”, aseveró Cabello durante un acto de reconocimiento a la Jpsuv por su aniversario N°18.



El secretario general del Psuv reconoció la labor de los jóvenes del partido en las tareas encomendadas por la presidenta Delcy Rodríguez tras el doblete sísmico que afectó el país el pasado 24 de junio.



“Hemos asumido posiciones y defensas y la juventud siempre está presente; pero el nivel máximo de reconocimiento para ustedes se evidenció con las jornadas del doblete sísmico del 24 de junio; de manera inmediata así como nuestra Presidenta llamó a conformar el Estado Mayor y a declarar la emergencia, la juventud del partido se activó a ayudar a quien más lo necesitaba”.



Destacó también el desempeño de los jóvenes del Psuv en las áreas deportiva, cultural, artística, política y económica.



“Cuántos jóvenes están hoy en responsabilidades y lo están haciendo de manera extraordinaria, y saben esos jóvenes que tienen que hacerlo bien porque el resto de la juventud los está viendo”, se preguntó.



Asimismo, instó a los miembros de la Jpsuv a continuar apoyando al pueblo y seguir consolidándose como la mejor juventud de la historia del partido.



«Yo lo digo públicamente y esto no significa nada malo, sino que significa que vamos avanzando, que la generación de hoy de la Jpsuv es la mejor generación de la juventud venezolana», sentenció Cabello.