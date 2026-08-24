Cabello: la batalla comunicacional es una guerra diaria para desmoralizar a la gente

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa de este lunes señaló que no se descansa con los ataques provenientes de la denominada «batalla comunicacional» y que la misma tiene como propósito desmoralizar a la gente.

«La batalla comunicacional está en todas las cosas; no es solo las obras del gobierno. No, no (…), porque es una guerra. Una guerra de todos los días para ver cómo desmoralizan a la gente. Después nadie recoge nada, y eso queda», precisó.

Explicó que la semana pasada fue uno de los temas que se abordó y que, pese a que intentan difundir que el Psuv está disminuido, «más de 3 millones de personas» han tocado con las asambleas, escuchando a las personas.

Partido en la calle

Indicó que el Gobierno Nacional tiene esa política de diversificación y el partido apoya abiertamente y en la calle las iniciativas del Gobierno Nacional.

«Es una fuerza que el que quiera desestimarla va a chocar con un muro, sobre todo de pueblo, de gente activa en la calle. A mí me da ganas de reír cuando la gente,estos voceros de la oposición, ¿no? Que ellos viven engañándose. Yo escuchaba en estos días que el chavismo solo tiene 600.000 personas en Venezuela. Yo no sé si quedarme callado o reírme, ¿no? En estos casos. Quisieran ellos… tener la fuerza que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Quisieran ellos… ¡Tener la presencia! ¿Qué tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en cada calle, en cada comunidad? Quisieran ellos tener la calidad de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Dirección Nacional, en los estados, en los municipios, en las comunas, en las calles, en las comunidades, en las UBCh. ¡Quisieran ellos!», concluyó.