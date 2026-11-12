Cabello: la oposición extremista venezolana es financiada por el narcotráfico

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reafirmó este miércoles que la oposición extremista y odiadora del país es financiada por el narcotráfico.

Durante la emisión 589 de su programa Con el Mazo Dando, recordó que estos vínculos han sido denunciados por el Gobierno nacional en varias oportunidades. Además, acotó que las organizaciones criminales de este tipo «cobran los favores que hacen; el financiamiento del narcotráfico no es gratis».

«Voy a reiterar lo que tengo tiempo diciendo: la oposición venezolana es financiada por el narcotráfico. Esos sectores opositores son financiados por el narcotráfico (…) y eso lo van a comenzar a creer cuando lo saque el New York Times», dijo.

También aclaró que llevan tiempo aportando pruebas de la denuncia sobre estos vínculos directos de narcotraficantes con sectores opositores.

Asimismo, advirtió que este sector opositor está pidiendo la libertad de supuestos «presos políticos» que en verdad son narcotraficantes.

«Aquí no hay presos políticos, son ellos en su empeño (…) Quienes están defendiendo a los narcotraficantes y a los corruptos, esa defensa no es gratis; ahí hay vínculos, relaciones entre ellos. Esa es la oposición extremista, odiadora, que trata de tapar un escándalo con otro para que nadie diga nada», recalcó.

Asimismo, indicó que ya aparecieron «empresas vinculadas al lavado de dinero entre altos jerarcas de esa oposición odiadora y los lavadores de dinero», y que estas conexiones están siendo reveladas por los mismos sectores opositores.

Cabello también mencionó lo dicho en la edición anterior de su programa, cuando denunció que «los extremistas andan contactando a viejas bandas para desestabilizar» en zonas de Caracas y «alborotar a la gente», específicamente en la Cota 905 y La Vega, pero ratificó que esto no sucederá.