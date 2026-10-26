Cabello: La paz del país no la va a perturbar nadie

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, precisó durante la rueda de prensa de este lunes que «la paz del país no la va a perturbar nadie» y aseguró que el pueblo de Venezuela pone «un contrapeso a los odiadores» destacando que en la política «las acciones generan un saldo, bien sea positivo o negativo».

Cabello indicó que el odio jamás va a tener la fuerza que tiene el amor y que cada quien debe asumir con responsabilidad las acciones que ejecuta en la política.

«Tú no puedes despachar lo que dijiste hace un mes con una posición nueva; hay que ser consecuente y ahí es donde viene el tema de la palabra. La paz en Venezuela, el partido, el partido participa en todas las reuniones que hay, ¿cómo se llama? de cuadrantes de paz que están en todo el país, los cuadrantes de paz. La gente no mide la fuerza que tiene eso, pero nosotros nos enteramos casi que en tiempo real de cualquier novedad que hay en cualquier lugar del país, porque los cuadrantes de paz inmediatamente la notifican. Y eso tenemos nuestros sistemas y ellos, ¿quién lo hace? El pueblo, el pueblo en cada nivel. Tenemos que seguir garantizando la paz, cerrar el camino al fascismo», subrayó.

El que quiera venir, que venga

Al ser consultado sobre la presencia en Venezuela de la dirigente de un sector de la oposición, Cabello dijo: «¿Desde cuándo estamos diciendo nosotros que el que se quiera venir, que se venga? Y aquí no hay, ¿cómo se llama?, persecuciones para nadie. Se montan un show; tenemos tiempo diciendo que dejen el show».

Puntualizó que vengan, pero que asuman la responsabilidad «de lo que dijo y de lo que hizo en la calle, y que haga política».

Considera el representante de la tolda roja que «si hubiesen querido venir el 25, se vienen el 25. No se quisieron venir. Se vinieron ahora».

Cabello recordó que hay una frase de Bolívar muy apropiada para estos tiempos, que está en una carta dirigida al general Antonio José de Sucre en 1823, el Gran Mariscal de Ayacucho.

«No me espanta. Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos. Fin de la cita y el que entendió, entendió», subrayó.

Cabello afirmó que los del Psuv continúan adelante y que la propuesta es la misma: «seguir trabajando».

Con respecto a la oposición, señaló que «allá ellos con su problema. Tienen bastante problema, tienen muchos problemas. Ahora tienen uno más. A ver cómo lo resuelven entre ellos. Le deseamos suerte».

