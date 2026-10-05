Cabello: Ley contra el Odio en un momento fue una necesidad

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló durante la rueda de prensa de este lunes que la Ley contra el Odio en su momento «fue una necesidad», debido a que sectores de la oposición llegaron a aupar «la colocación de guayas en las carreteras, la quema de personas vivas y llamaron a descargar su rabia porque habían perdido una elección».

Al ser consultado sobre la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia —cuya comisión fue instalada este lunes—, Cabello precisó que se trata de un tema «bien interesante». Asimismo, afirmó: «Ojalá no hubiese necesidad de una ley contra el odio. Ojalá. Pero uno ve hoy gente que aupó, promovió y se hizo la loca cuando aquí quemaron vivo a un ser humano, pretendiendo presentarse como perseguida».

Refirió que quienes hoy buscan victimizarse son los mismos que, tras desconocer una derrota electoral, incitaron al caos y provocaron la pérdida de vidas inocentes. Añadió que también impulsaron sanciones y bloqueos para asfixiar la economía del país, al tiempo que promovieron el acoso público contra los venezolanos en el exterior. «Resulta irónico que ahora pretendan lavarse las manos y responsabilizar a otros de las consecuencias de sus propias acciones», expresó.

Puntualizó que «ojalá no hubiese necesidad de una Ley contra el Odio. Eso sería extraordinario; significaría que vamos avanzando».

Cabello reiteró que el mencionado instrumento legal sirvió en su momento «para frenar muchos desvaríos de la gente». Recordó que en 2017 el país atravesó una situación crítica en la que se llegó a quemar vivas a personas, actos graves que fueron aplaudidos por quienes hoy se dicen perseguidos en virtud de dicha norma. «Se hicieron los locos; quemaron el preescolar del Ministerio de Vivienda. ¿Eso es producto de qué? ¿De la política? No, eso no es producto de la política; es producto de un nivel extremo de fanatismo».

Asimismo, manifestó que hacen votos para que no vuelvan a repetirse tales episodios de violencia, los cuales frecuentemente se propagan a través de discursos en las redes sociales.

«¡Los mismos de la oposición, entre ellos mismos! Cuando le dicen ‘alacrán’ a un dirigente opositor, ¿ante quién lo están exponiendo? A que se lo encuentre alguien en la calle. Y no hablo de lo que nos han acusado a nosotros sin ningún fundamento; hablo de los que estamos aquí», refirió, al tiempo que condenó cualquier campaña de odio en plataformas digitales contra cualquier persona.

Sostuvo que incluso se ha llegado al extremo de revelar el lugar de residencia de las personas: «Ahorita la tienen agarrada con los sectores que están sentados en la mesa de diálogo de la Asamblea. ¿De qué no los han acusado? Nosotros no los hemos acusado de nada; ha sido la misma gente de la oposición. Siguen cometiendo el mismo error y denuncian campañas en redes simplemente por asumir una posición u otra».

«Regresan y no pasa nada»

Cabello señaló que muchas personas que se decían perseguidas están regresando a Venezuela y «no ha pasado nada», a pesar de haber fomentado campañas de descalificación en el exterior.

«Dijeron por allá que en Venezuela los estaban persiguiendo. ¡Nadie los perseguía! Han regresado a Venezuela y no ha pasado nada; bueno, lo único es que han pasado de moda. Nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, nadie los nombra. Inventan un espectáculo allá en el aeropuerto y después preguntan: ¿Quién llegó? No sé quién es. Es más, ni siquiera los que los reciben saben quién está regresando», afirmó.

«Ojalá arranquen su propia campaña de odio contra este país de sus corazones y comiencen a sumar para que Venezuela se convierta en la nación más grande, no por su poderío, sino por la felicidad de su gente. El odio no ayuda a nadie», expresó.

Finalmente, Cabello afirmó que los revolucionarios seguirán avanzando «con los que quieran paz en este país. Los que no la quieran, que sigan en su política de odio; se van a quedar solos, se los garantizo».