Cabello: planean atacar a promotores del diálogo

Durante la emisión número 587 de su programa televisivo Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció que los sectores extremistas de la oposición han volcado su estrategia de ataque hacia todos los actores políticos que promueven el entendimiento y la estabilidad del país.

El dirigente político señaló que existe una planificación para desacreditar a quienes participan en los espacios de negociación. “El plan ahora es atacar a todos los que promueven el diálogo y la paz”, alertó Cabello.

Como ejemplo de esta situación, mencionó los ataques en contra de la exdiputada Dinorah Figuera, tras sostener un encuentro con la presidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el marco de la mesa de diálogo entre diversos sectores políticos venezolanos.

Cabello hizo un reconocimiento público al valor que tiene la participación de las distintas corrientes de la oposición que han decidido sumarse a la mesa del diálogo.

Machado tenía dos días en el país

Durante su intervención, Cabello informó que la dirigente opositora María Corina Machado llevaba al menos dos días en territorio nacional antes de anunciar públicamente su regreso al país.

Aseguró que recibió información de una fuente que pertenece al entorno de Machado, aunque no reveló su identidad.

De acuerdo con su versión, el anuncio no se concretó el día 22 porque, según su informante, “no hubo masa crítica” para respaldarlo.

El dirigente sostuvo que el tiempo previo al anuncio habría sido utilizado para movilizar a los seguidores más fieles de Machado, contratar personas, pagar el despliegue de motorizados y preparar lo que calificó como una “escenografía” y una “maquinaria propagandística” con la intención de presentar el regreso como un “acontecimiento histórico”.

Provocaciones

El líder alertó que el sector extremista de la oposición convoca manifestaciones con el objetivo de provocar disturbios, pero resaltó que el país está en paz. “Ellos salen es a provocar a los funcionarios policiales que están allí, así como otros salen a provocar para que uno les responda”, dijo Cabello, quien recalcó que no caerán en provocaciones.