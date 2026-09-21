Cabello: presencia de la presidenta Delcy Rodríguez en la ONU es un triunfo de la diplomacia de paz

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la presencia de la presidenta Delcy Rodríguez en las Naciones Unidas es un triunfo de la diplomacia de paz y que hay gente «que anda dolida» por eso.

Tal señalamiento lo hizo durante la rueda de prensa de la tolda política, donde abordó temas relacionados con la agenda prevista para la semana.

Cabello señaló que se anunciarán varias movilizaciones de apoyo a la participación de la mandataria en el 81.° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

«Aquí hay gente que anda dolida porque invitaron a la presidenta de Venezuela. ¿A quién van a invitar, pues? La presidenta de Venezuela es Delcy Rodríguez. «Que algunos no lo asuman, eso ya es un problema a veces psiquiátrico, de amargura», afirmó.

Dijo que la presencia de la presidenta de la ONU obedece a que es la «vocera venezolana, la vocera del pueblo de Venezuela».

Al ser consultado sobre la interpretación que le da a la presencia de la jefa de Estado en tan magno evento, afirmó que puede tenerse varias, ¿no? Pero la primera es el triunfo de la diplomacia de paz de nuestro país. Es la primera».

Cabello sostuvo que se trata de «una gran victoria que, a pesar de todo, ahí estaremos presentes. Y cuando digo a pesar de todo, es a pesar de los deseos de mucha gente que odia a este país. Ahí estaremos presentes acompañando, y estaremos acompañando el discurso de nuestra presidenta. Tenía más de 50 reuniones antes de salir de jefes de Estado que querían reunirse con ella», detalló.

«Gente de distintos países que quiere conversar. Recientemente vino para acá el presidente de Paraguay. No le hablaban a Venezuela. Nos deben una plata ahí, o sea, estoy seguro de que ese fue uno de los temas. Desatados, pues. Pero vino a Venezuela y se restablecen las relaciones. Han anunciado Chile, que quiere reanudar relaciones con Venezuela; el Reino Unido, que quiere reanudar relaciones con Venezuela.Todos. Nosotros no tenemos ningún problema. Se fueron de aquí ellos, no por culpa de nosotros» subrayó.

Cabello se refirió a que algunos voceros de la oposición difundieron en alguna ocasión que estarían de voceros en las Naciones Unidas, como es el caso de Juan Guaidó.

«Juanito Alimaña», ¿no se acuerdan? En un bar de una esquina. Ah, pero estaba en las Naciones Unidas. Mentira, nunca. O la otra señora. Estará en conferencia. Mentira, es ahí en la plenaria. Ese es el sitio. Y en ese sitio estará Venezuela representada por Delcy Rodríguez. Más que alegría para nosotros».

«Y si algo está claro es que nuestra vocera en la Asamblea General es Delcy Rodríguez, no es otra persona. Allá tienen unos argumentos, ¿verdad?, que dan pena, ¿no? Ella no fue electa; ah, Guaidó sí fue electo. O la otra señora, no, tiene legitimidad la Constitución, absoluta legitimidad según la Constitución, lo que establece nuestra Constitución. Y que los que tengan que llorar vayan a llorar a otro lugar, al Valle no se vayan. La gente del Valle no tiene la culpa, a llorar para otro lado», concluyó.