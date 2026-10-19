Cabello ratifica respaldo al diálogo nacional y critica «afán de protagonismo» de algunos sectores

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja, ratificó la confianza plena de la organización política en la delegación de la revolución que participa en el ciclo de la mesa de diálogo nacional, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante sus declaraciones, aseguró que el espacio de negociación está abierto a todos los sectores que deseen aportar al país, al tiempo que cuestionó la postura de voces que exigen invitaciones personalizadas.

«Yo he escuchado tanto al compañero Jorge como a los voceros de la oposición decir que todos están invitados. Lo que pasa es que hay gente que espera una invitación con lacitos de oro y esas cosas, personalizada (…) Si usted tiene algo que aportar, vaya y aporte».

Asimismo, respaldó el desempeño y la firmeza del equipo negociador del Gobierno bolivariano: «Este país es de todos y de todas las venezolanas. Nosotros confiamos plenamente en el extraordinario trabajo de la delegación nuestra que está allí, y sabemos que algunos quisieran que se cedieran algunas cosas, pero ese es el trabajo: contrapeso, equilibrio».

Por otro lado, el dirigente del PSUV rechazó las posturas divididas de ciertos sectores políticos y desestimó sus señalamientos sobre la falta de representación en las conversaciones.:

«A mí tampoco me han invitado, pero yo me siento representado totalmente por Jorge y el equipo que está allí. Si ellos están divididos y no se sienten representados por los que están ahí, eso no es culpa nuestra. Hay un afán de protagonismo de algunos», expresó Cabello.