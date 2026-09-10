Cabello resalta la consolidación de la juventud del Psuv

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, resaltó este miércoles la evolución de las fuerzas revolucionarias hasta la consolidación de la juventud y la estructura actual de la tolda política.

Durante la emisión 582 de su programa Con el Mazo Dando, rememoró momentos importantes de la historia política de la Revolución Bolivariana hasta la creación del Psuv y el rol protagónico que ha desempeñado la juventud del partido.

Afirmó que se trata de una estructura sólida y preparada para garantizar el relevo generacional en el proceso revolucionario, que fue creada por el comandante Hugo Chávez hace 18 años.

«Ustedes son creación de Chávez porque hace 18 años convocó al estado Bolívar (…) quería una juventud del partido totalmente distinta a la juventud de la IV República», comentó.

Explicó que el comandante abogaba por una juventud que fuera capaz de «asumir la formación individual y colectiva como parte fundamental de un partido» como el Psuv.

«Hoy es que nosotros podemos decir que tenemos una juventud del partido consolidada», recalcó. Además, aseguró que «los que vienen detrás de esta generación o de este grupo tienen que recibir el camino limpio, sin obstáculos de ningún tipo».

Hizo un llamado a los jóvenes a mantener la disciplina, el trabajo estrecho con las bases y la articulación permanente con los partidos aliados del Gran Polo Patriótico.