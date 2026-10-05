Cabello: se ha cumplido con todas las fases para la consulta popular

El cronograma de la Consulta Popular, previsto para el 18 de octubre, se ha cumplido en su totalidad, según destacó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa de este lunes.

El dirigente del Psuv subrayó el despliegue territorial junto al pueblo y la vigencia de la campaña en las comunidades. Asimismo, informó sobre el registro de más de 37 mil proyectos impulsados por consejos comunales, comunas y juntas de condominio.

Calificó las consultas que se han venido realizando como un «ejercicio democrático auténtico» que otorga el protagonismo a las comunidades en la gestión presupuestaria. Añadió que este modelo de gobierno popular genera interés internacional y destacó que la propia comunidad actúa como contralora del uso de los recursos.

«Vamos cumpliendo con todas las fases de la campaña; el cronograma propuesto se ha venido cumpliendo. Estamos en campaña, sobre todo en campaña en el territorio. En el sitio donde debe ser, con quien debe ser. Junto al pueblo», precisó.

Hizo un llamado a las juntas de condominio a participar en la consulta. «El planteamiento inicial tenía que ver con la consulta de los Consejos Comunales, pero nosotros somos respetuosos de todas las formas de organización y, sin duda, cada edificio es una forma de organización; por eso, siguiendo los lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez, se hizo un llamado a incorporar a las Juntas de Condominio», afirmó.

Cabello Rondón explicó que esta medida surge también como respuesta a las afectaciones registradas en diversos conjuntos residenciales a raíz de los acontecimientos del pasado 24 de junio, para lo cual se activó un plan piloto de las juntas de condominio para atender esos casos.

En ese sentido, ratificó el llamado a la participación. «Todo el que se pueda incorporar, que lo haga. Aquí a nadie se le pregunta absolutamente nada, sino la necesidad que tiene su organización», insistió.