Cabello: toda Venezuela movilizada en asambleas permanentes

En la acostumbrada rueda de prensa semanal, el secretario general del Psuv, Diosdado Cabello Rondón, exaltó que la militancia del partido se encuentra movilizada en todo el país realizando asambleas permanentes.

“Impresionante la cantidad de reuniones que se hicieron porque de aquí salimos a la reunión estadal, a la reunión municipal, a las reuniones comunales y al despliegue, como dicen por ahí: ¡Medio guariney! Toda Venezuela movilizada en reunión y en asamblea permanente”, expresó Cabello.

Se discuten temas “por más álgidos que sean”

Cabello aseguró que en estos espacios el Poder Popular discute y revisa todos los temas posibles “por más álgidos que sean”, a lo que dijo que la militancia también se prepara para la próxima tarea que es la consulta popular del próximo 18 de octubre.

Cabe recordar que el pasado 24 de agosto, más de 5.000 estructuras comunales se desplegaron como parte de la preparación territorial de la organización política de cara a los próximos procesos de consulta popular y movilización del movimiento comunal, según datos del partido.

“Ya tenemos casi listo todas las vocerías, la renovación de las vocerías; el próximo lunes termina la fase de la postulación de proyectos; y ya estamos casi que completos, con estados que terminaron su tarea hace bastante tiempo”, afirmó Cabello.

Cabello precisó que el Poder Popular, las Comunas y los Consejos Comunales seguirán desplegados. “Comuna o nada, un mandato del comandante Hugo Chávez y nuestro Pueblo lo asumió, es una fuerza poderosísima del movimiento popular venezolano”.

Atención tras los terremotos en La Guaira

“Ya van 75 días del doble terremoto, allá en La Guaira permanece, día tras día, el Gobierno Nacional completo, el Partido Socialista Unido de Venezuela desplegado por todos lados, la Comuna desplegada por todos lados”, aseguró Cabello, tras precisar que las demoliciones controladas de los edificios marcados como de alto riesgo se han seguido realizando.

“Todo ha salido con tecnología venezolana, con explosivistas venezolanos, sin ningún tipo de problema ni inconveniente”, aseveró.

Cabello fustigó a la “tontería de la oposición venezolana y de sus voceros”, dijo, al tiempo que agregó que “se acabó es la habladera, se hizo la demolición y después no volvieron a ir más. Los extrañamos por allá, para que vean cómo se trabaja con dedicación, con esmero, con entrega”.