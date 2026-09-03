Canciller de Trinidad y Tobago llega a Venezuela para impulsar agenda de cooperación

Este jueves llegó a Venezuela el ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de CARICOM de la República de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, para impulsar una agenda de diálogo y cooperación, así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.



El diplomático internacional fue recibido por el viceministro para el Caribe del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Raúl Li Causi, en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, en La Guaira.

Sobers cumplirá una agenda orientada a fortalecer los canales de diálogo entre ambas naciones, por lo que sostendrá reuniones con autoridades del Gobierno Bolivariano enfocadas en fortalecer los lazos de amistad y cooperación en áreas de interés común.



Al canciller lo acompañan Randall Karim, secretario permanente de la cancillería y jefe del Servicio Exterior, así como por Claire de Bourg y Christopher Thomas, jefa y oficial de la División de las Américas, respectivamente.



El pasado 14 de agosto, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo trinitense, en la que coincidieron en el interés de avanzar en una agenda de beneficio mutuo y buena vecindad entre ambos países.

Este encuentro, pone de relieve la vocación integradora de Venezuela dentro de la CARICOM, reafirma los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas partes y permite impulsar la seguridad energética.



