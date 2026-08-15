Canciller Félix Plasencia recibe al embajador español en Caracas

El canciller Félix Plasencia recibió al embajador del Reino de España en Venezuela, Álvaro Albacete, en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en Caracas, con el fin de revisar los temas prioritarios de la agenda bilateral entre ambas naciones.

Durante el encuentro, la representación venezolana agradeció la iniciativa del Gobierno español de acompañar los esfuerzos de reconstrucción tras los eventos telúricos registrados el pasado 24 de junio en el territorio nacional, al tiempo que se evaluaron proyectos estratégicos para dinamizar el comercio y ampliar la cooperación en áreas de interés común.

Las autoridades abordaron diversas oportunidades orientadas a potenciar el intercambio económico y fortalecer los mecanismos de colaboración técnica en favor de ambos pueblos.

Al término de la jornada, Plasencia reafirmó la voluntad del Ejecutivo nacional de mantener la fluidez en las relaciones diplomáticas y continuar consolidando los vínculos históricos de cooperación mutua con el país europeo.

Impulso a la cooperación comercial y humanitaria

La revisión de la agenda conjunta busca reactivar los canales de intercambio económico y consolidar los programas de asistencia técnica en áreas de desarrollo prioritario.

Con este acercamiento, ambos Gobiernos ratifican el compromiso de avanzar en esquemas de trabajo coordinados para la atención social y el crecimiento económico de la nación.