Canciller llega a España para participar en la Cumbre Iberoamericana

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, llegó a España para representar a la República Bolivariana de Venezuela y a la presidenta Delcy Rodríguez en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

A su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el ministro fue recibido en el Salón de Autoridades por el jefe de misión de Venezuela en España, embajador Timoteo Zambrano.

«Nuestro Jefe de Misión, el Embajador, Timoteo Zambrano, recibió en el Salón de Autoridades del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional @oliverblanco, a su llegada al Reino de España, para representar a la República Bolivariana de Venezuela y a la Presidenta @delcyrodriguezv, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, como Canciller de nuestra República», refiere la Embajada de Venezuela en España.

En el marco de esta cumbre, Madrid acoge el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, una actividad del programa oficial que reúne a representantes de los sectores público y privado de la región.

De acuerdo con Europa Press, el encuentro cuenta con más de 2.000 participantes inscritos procedentes de 42 países, así como con la asistencia de más de diez ministros y 23 presidentes de organizaciones empresariales integrantes del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

La actividad, organizada por el CEIB, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), constituye uno de los espacios de articulación entre los sectores público y privado en el contexto de la XXX Cumbre Iberoamericana.