El canciller de la República, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador de la República Socialista de Vietnam, Vo Tuan Ngoc, para evaluar la agenda de cooperación bilateral.

“Sostuvimos un encuentro con el Sr. Vo Tuan Ngoc, embajador de la República Socialista de Vietnam, para conversar sobre nuestras relaciones bilaterales y las oportunidades de cooperación entre ambos países”, refiere un mensaje publicado en las redes sociales del Canciller venezolano.

Durante el encuentro, el ministro para Relaciones Exteriores reafirmó la disposición del Ejecutivo Nacional de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos y avanzar en una agenda de trabajo conjunto en beneficio de ambas naciones.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Vietnam se establecieron el 18 de diciembre de 1989 y, en la actualidad, ambas naciones impulsan diversos intercambios bilaterales cimentados sobre la base del respeto mutuo.