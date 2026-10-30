Canciller Oliver Blanco promoverá una política exterior basada en el diálogo

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, manifestó que su gestión estará orientada a defender la soberanía nacional y promover una política exterior basada en el diálogo.

Tras su designación por parte de la presidenta Delcy Rodríguez, Blanco expresó su compromiso de trabajar por una Venezuela en la que todos los ciudadanos tengan representación.

El nuevo canciller señaló que su objetivo será impulsar una diplomacia que genere resultados concretos para la población, promueva el entendimiento y abra oportunidades de inversión y desarrollo.

«Asumo este compromiso con la firme convicción de defender nuestra soberanía y el interés nacional y de seguir abriendo caminos a través de una diplomacia que produzca resultados concretos para nuestra gente, promueva el diálogo respetuoso, fortalezca nuestras relaciones con el mundo y genere nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para todos», expresó el diplomático venezolano en un material audiovisual publicado en sus redes sociales.

En el material audiovisual, el canciller manifestó la necesidad de construir un servicio exterior que represente a todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, independientemente de sus posiciones e ideas.

«Estamos aquí para servir y escuchar a todos, a quienes comparten nuestras ideas y a quienes tienen visiones diferentes», afirmó.

Señaló que el pluralismo, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la inclusión deben ser principios fundamentales de la actuación diplomática venezolana.

Por otra parte, manifestó su respaldo al proceso de transformación democrática impulsada por la Presidenta Delcy Rodríguez y llamó al pueblo a contribuir con la construcción de un país más próspero, democrático, plural e inclusivo.

«Nuestro desafío es contribuir con una Venezuela más próspera, democrática, plural e inclusiva, donde podamos entendernos y respetarnos, donde nadie se sienta excluido y donde finalmente podamos avanzar y ganar juntos, como un solo equipo», concluyó.