Canciller Oliver Blanco se reúne con Marco Rubio en Washington

El ministro para Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, encabezará este lunes una jornada de trabajo en Washington junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, orientada a consolidar la agenda bilateral entre ambas naciones.

De acuerdo con la agenda oficial publicada por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado norteamericano, esta reunión diplomática está prevista para las 12:00 pm hora de la capital estadounidense, lo que corresponde a la 1:00 pm hora de Caracas, e incluirá una toma de imágenes al inicio de la jornada en la sede del organismo diplomático.

Esta audiencia constituye el primer contacto formal entre los máximos representantes de la diplomacia de ambas naciones tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales iniciado a principios de año.

La actividad se produce pocos días después de que la presidenta Delcy Rodríguez designara a Oliver Blanco al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en sustitución de Félix Plasencia, quien asumió la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

Al asumir la nueva responsabilidad como Jefe de la diplomacia venezolana, Oliver dijo sentirse orgulloso de acompañar a la presidenta Delcy Rodríguez en el proceso de transformación del país.

Previo a su traslado a la capital estadounidense, la representación diplomática venezolana sostuvo una mesa de trabajo en Caracas con el encargado de negocios norteamericano, John Barrett, en la cual se ratificó el compromiso institucional de avanzar en esquemas de diálogo constructivo, cooperación técnica y entendimiento mutuo.