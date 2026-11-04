Canciller Oliver Blanco sostiene encuentros bilaterales previo a la Cumbre Iberoamericana

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira, y Portugal, Paulo Rangel, en Madrid, España, en el marco de las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana.

En estos encuentros, reseñados en redes sociales, se revisaron las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Venezuela y estas naciones.

Durante el encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ambos diplomáticos conversaron sobre mecanismos para fortalecer el intercambio comercial y ampliar la cooperación en materia de protección de la Amazonía y desarrollo sostenible, en beneficio de ambos pueblos.

Blanco, además, transmitió las felicitaciones de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reciente reelección.

Por su parte, en la reunión con el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Paulo Rangel, Oliver Blanco abordó asuntos de interés común para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

En el encuentro, el canciller destacó el papel de la comunidad luso-venezolana en el desarrollo del país y destacó la visita a Venezuela de una delegación empresarial portuguesa, acompañada por el ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida.

Al respecto, señaló que esta visita abre nuevas oportunidades de inversión, cooperación y crecimiento económico, en el marco de las nuevas relaciones con la nación europea, impulsadas por el Gobierno nacional.