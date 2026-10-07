Canciller Plasencia arriba a Dominicana para el 41° Período de Sesiones de la Cepal

El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, arribó la noche de este martes a la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, para participar en el 41.° Período de Sesiones de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), que se desarrollará entre el 7 y el 9 de octubre.

A través de sus redes sociales, el canciller venezolano indicó que Venezuela alzará la voz a favor de la integración y el desarrollo en la región.

«Venezuela presente en este espacio de diálogo e intercambio a favor de las transformaciones, la integración regional y el desarrollo integral de América Latina y El Caribe», expresó el canciller venezolano en sus redes sociales tras su llegada a la nación caribeña.

De acuerdo con una nota publicada en su portal web, se espera que en la Cepal se presenten dos informes en los que se abordan aspectos relacionados con geopolítica, globalización y desarrollo para América Latina y el Caribe.

El programa, además, incluye un seminario técnico de alto nivel en el que se examinará en profundidad el documento de posición, organizado en torno a tres mesas temáticas: una nueva etapa en la integración regional: qué hacer y cómo avanzar; transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo productivo; y macroeconomía para el desarrollo y fiscalidad sana y fuerte.