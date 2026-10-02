Canciller Plasencia recibe copias de estilo de embajadores de Suiza, Egipto, Vietnam y la UE

El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, encabezó las ceremonias de recepción de copias de estilo de los embajadores designados ante la República Bolivariana de Venezuela de la Confederación Suiza, Martin Maier; República Árabe de Egipto, Haitham Hosni, y la República Socialista de Vietnam, Vo Tuan Ngoc, además del nuevo jefe de la Misión de la Unión Europea (UE), Gilles Bertrand, refirió nota de la cancillería.

Los actos protocolares, celebrados en la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, fortalecen los lazos diplomáticos y de amistad de Venezuela con los citados países y el bloque comunitario europeo, en el contexto de la Diplomacia Bolivariana de Paz y el mensaje de renacer de la presidenta Delcy Rodríguez.

«El arribo de dichos embajadores a nuestro país refuerza el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación estratégica de Venezuela con esos países. Venezuela reitera su compromiso de construir puentes de entendimiento y solidaridad con todas las naciones del mundo», enfatizó el canciller en una publicación en sus redes sociales.

Tras recibir las Copias de Estilo, paso previo a la entrega de las Cartas Credenciales ante la jefa de Estado, el ministro Plasencia les deseó éxitos en el desempeño de su misión diplomática en Caracas.