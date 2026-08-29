Canciller Plasencia transmitió la solidaridad de Venezuela al pueblo nepalí ante devastadoras inundaciones

El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, sostuvo un intercambio telefónico con su homólogo de Nepal, Shishir Khanal, para transmitir la solidaridad del Estado venezolano, tras las inundaciones que azotaron la zona fronteriza del país asiático.

«En nombre del pueblo de Venezuela y de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, transmití, mediante una llamada telefónica, nuestra plena solidaridad (…) con motivo de las trágicas inundaciones que han azotado a ese país amigo», expresó el canciller venezolano a través de sus redes sociales.

Extendió el mensaje de condolencias a los sectores afectados: «Reiteramos a mi homólogo nepalí el sincero acompañamiento de Venezuela en estos difíciles momentos que atraviesa su país; al tiempo que le transmitimos las más sentidas condolencias a todo el pueblo nepalí y, especialmente, a los familiares de las víctimas fatales».

Este gesto de solidaridad internacional refuerza los lazos de amistad que han caracterizado los lazos bilaterales entre Venezuela y Nepal, desde el establecimiento formal de sus relaciones diplomáticas el 28 de abril de 1987.