Canciller Plasencia visitó iglesias armenia y maronita en Caracas

En ocasión del Día de la Asunción de la Virgen María, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, compartió con la comunidad armenia, en la Iglesia Apostólica San Gregorio El Iluminador; posteriormente, con la comunidad libanesa en la iglesia maronita, Monasterio de San Charbel.

El ministro, en nombre del Gobierno Bolivariano, ratificó que seguirán reforzando los lazos con estas comunidades que históricamente se han integrado en el país y contribuido a su crecimiento.

“Las comunidades armenia y libanesa hacen vida en Venezuela desde hace décadas. Su idiosincrasia, gastronomía y credo han enriquecido por años nuestra cultura”, destacó el canciller en una publicación en sus redes sociales. l