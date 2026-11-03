Canciller y ministro de Catar celebran activación de la ruta Caracas–Doha

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, celebraron mediante una conversación telefónica el inicio de las operaciones de la ruta aérea directa Caracas–Doha a través de la aerolínea Qatar Airways.

Durante la conversación, reseñada en sus redes sociales, se abordó la cooperación bilateral, oportunidades de inversión y los desafíos globales.“Sostuve una cordial llamada con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, en la que abordamos la cooperación bilateral, oportunidades de inversión y los desafíos globales”, informó Blanco a través de sus canales oficiales.

El intercambio diplomático de alto nivel entre Venezuela y Catar está orientado a dinamizar el mapa de cooperación mutua en áreas de interés común para el crecimiento de ambos Estados. Estas iniciativas se insertan en un proceso de actualización de las plataformas de articulación comercial y atracción de capitales.

Sostuve una cordial llamada con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar🇶🇦, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, en la que abordamos la cooperación bilateral, oportunidades de inversión y los desafíos globales. Celebramos el inicio de la ruta aérea Caracas–Doha, con… pic.twitter.com/7ncz2yqusz — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 3, 2026

Qatar Airways inaugurará la línea aérea desde Caracas y Bogotá hacia Doha, con dos frecuencias semanales, señala el portal web.



Esto representa un hito histórico para la aviación en la región, ya que Qatar Airways se convierte en la primera aerolínea del Golfo en prestar servicio en Venezuela y la primera en operar vuelos directos desde el Medio Oriente hacia Caracas y Bogotá.