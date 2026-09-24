Cancilleres de Venezuela e Italia abordan agenda bilateral en Nueva York

En el marco del desarrollo de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller venezolano Félix Plasencia sostuvo una reunión diplomática con el ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, con el propósito de abordar una agenda bilateral en beneficio de los pueblos.

Durante el encuentro, calificado como cordial, el representante de la diplomacia venezolana expresó su gratitud por el respaldo ofrecido por el gobierno italiano tras los eventos telúricos registrados el pasado 24 de junio.

«Sostuvimos un cordial encuentro con el Ministro Antonio Tajani, con quien abordamos nuestra agenda bilateral y agradecimos la solidaridad con Venezuela ante los terremotos del #24J», destacó Plasencia a través de su cuenta en la red social en X.

Asimismo, el ministro aprovechó la ocasión para ratificar los planteamientos presentados por la jefa de Estado ante el foro internacional, subrayando la disposición del país hacia la cooperación externa bajo principios de estricta reciprocidad y entendimiento.

«Reiteramos lo expresado por nuestra presidenta @delcyrodriguezv ante la 81.ª Asamblea General de la ONU: Venezuela aspira a un acompañamiento constructivo de la comunidad internacional, basado en el respeto a la soberanía, la autodeterminación y el diálogo entre los Estados», puntualizó.

Sostuvimos un cordial encuentro con el Ministro Antonio Tajani, con quien abordamos nuestra agenda bilateral y agradecimos la solidaridad con Venezuela ante los terremotos del #24J. Reiteramos lo expresado por nuestra Presidenta @delcyrodriguezv ante la 81.ª Asamblea General de… pic.twitter.com/ImKPybaoPP — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) September 24, 2026

Cabe recordar que la presidenta Delcy Rodríguez sostuvo una llamada telefónica con el ministro Tajani, en donde se tocaron temas claves con respecto a la agenda económica entre ambos países.