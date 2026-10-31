Cancillería imparte curso de diplomacia comercial sobre oferta exportadora venezolana

Con el objetivo de proyectar la oferta exportadora de Venezuela en el ámbito internacional, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional inició el curso “Venezuela en el mercado global. Estrategias de diplomacia comercial, económica y proyección exportadora”.

Esta iniciativa está dirigida principalmente al sistema de representación diplomática y consular de Venezuela en el mundo, además de funcionarios de la Cancillería.

La apertura del ciclo formativo estuvo a cargo de la viceministra para América del Norte y Europa, Marynna Saatdjian, quien presentó una visión retrospectiva sobre la evolución del comercio en el país, según reseña de redes sociales.

Asimismo, durante su exposición, abordó los antecedentes económicos nacionales desde los intercambios de los pueblos originarios y el modelo agroexportador centrado en rubros como cacao, café, cueros y perlas, hasta el advenimiento del modelo rentista derivado de la actividad petrolera.

Este curso constituye el primer módulo de un diplomado enfocado en el fortalecimiento de las capacidades en diplomacia comercial.