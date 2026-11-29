Con el objetivo de fortalecer la cooperación global, la gestión regional de riesgos y la atención a los solicitantes de protección internacional, el viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez Ayestarán, desplegó una agenda de trabajo en Caracas. Durante la jornada, el diplomático sostuvo reuniones con representantes de la Unión Europea, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela) y la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), dice un reporte publicado por VTV.

Pérez recibió en la sede de la Cancillería al embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Gilles Bertrand, con quien revisó asuntos de interés común en la agenda multilateral. Ambas autoridades evaluaron oportunidades para ampliar los canales de diálogo institucional e identificar espacios de acción conjunta bajo principios de respeto mutuo y cooperación técnica.

El diplomático se reunió con el secretario permanente del Sela, Lesly David, para avanzar en los preparativos de la Primera Conferencia Regional sobre Terremotos y Comunidades Resilientes, prevista a celebrarse el próximo año en Caracas.

Por otra parte, el viceministro encabezó una sesión de trabajo con la Comisión Nacional para los Refugiados en la que se examinaron y aprobaron diversas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Pérez ratificó el compromiso del país con la protección internacional, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.