Cancillería impulsa trabajos de investigación para delimitaciones pendientes en el Mar Caribe

El Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, a través de expertos geógrafos y diplomáticos de la Oficina de Fronteras, dirigida por el MG Gerardo Izquierdo Torres, realizó los días 26 y 27 de agosto una trascendental visita institucional a la Base Naval “Mariscal Juan Crisóstomo Falcón”, en la Península de Paraguaná, estado Falcón, en estricto cumplimiento de los lineamientos políticos del canciller Félix Plasencia González, refiere nota de prensa de la cancillería.



El equipo de expertos en Derecho del Mar y geografía marítima en el Caribe abordó las instalaciones de esta estratégica dependencia militar para conocer de primera mano las características y capacidades de los buques de investigación científica, con los que cuenta la Armada Bolivariana para el estudio de las costas, el mar territorial y la amplia zona económica exclusiva del mar venezolano.



Esta visita permitió conocer la labor y la experticia de los hombres y mujeres responsables de garantizar la operatividad, el mantenimiento, el abastecimiento y la reparación de las unidades navales.



Como muestra de la visión de proyección y alianza estratégica del Estado, la delegación recorrió las instalaciones, en compañía de Alberto Mijares, CEO de Operaciones de Ocean Geophycs Surveus C.A., empresa venezolana de alto nivel técnico para los estudios marítimos, fluviales y lacustres; juntos abordaron el buque “Moruy” para constatar sus capacidades para la misión que requiere la Cancillería venezolana, en esta fase exploratoria de la misión internacional planificada, y garantizar sus condiciones de seguridad para los expertos que la abordarán, con el objetivo de reafirmar el liderazgo de Venezuela en el escenario marítimo caribeño.



Durante el recorrido en el buque «Moruy», además de los profesionales de la Oficina de Fronteras, estuvo presente el CC Yeison González, comandante de la embarcación; el CF Henry Márquez, segundo comandante de la Base Naval «Mariscal Juan Crisóstomo Falcón» (BNFA); los comandantes de los PC 14 y la PC-12, así como personal de la Dirección de Soporte Técnico Occidental y del DGCIM.