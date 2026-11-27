El viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez, desplegó una intensa agenda en Caracas centrada en la cooperación mundial, la gestión de riesgos y la protección internacional.

A través de las redes sociales, la Cancillería venezolana informó que el diplomático venezolano recibió al embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea, Gilles Bertrand, para ampliar canales de diálogo bajo respeto mutuo.



Asimismo, sostuvo un encuentro de trabajo con el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), Lesly David, con el objetivo de avanzar en los preparativos de la Primera Conferencia Regional sobre Terremotos y Comunidades Resilientes, prevista en Caracas, vinculándola con la experiencia nacional tras el doblete sísmico de junio.

Como parte de la agenda, Pérez encabezó una sesión de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), donde se aprobaron solicitudes de protección, reafirmando la tradición de solidaridad y acogida del país.

Estos encuentros reflejan el compromiso de la diplomacia bolivariana con el desarrollo nacional y una América Latina integrada y resiliente.