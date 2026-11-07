Los diplomáticos de Venezuela y Rusia revisaron los puntos claves de la agenda bilateral. Foto Ig @cancilleria_ve
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Caracas y Moscú revisan agenda común para consolidar lazos de cooperación

Oliver Blanco y Serguéi Mélik-Bagdasarov sostuvieron un encuentro diplomático orientado al fortalecimiento de las relaciones de respeto mutuo

María Eugenia Rodríguez
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El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, sostuvo este sábado una reunión con el embajador de Rusia en el país, Serguéi Mélik-Bagdasarov, para revisar la agenda común en aras de consolidar los lazos de cooperación.

Así lo informó la Cancillería a través de su cuenta en Instagram, destacando que este fue un encuentro diplomático orientado «al fortalecimiento de las relaciones bilaterales».

«Durante la jornada, ambas autoridades revisaron los puntos clave de la agenda común con miras a consolidar los lazos de cooperación y respeto mutuo entre ambas naciones», destacó el ente.

Venezuela y Rusia han estrechado sus relaciones diplomáticas desde 2005, durante el Gobierno bolivariano. En el año 2025, ambas partes firmaron el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación en Moscú.

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