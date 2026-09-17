Clodovaldo Hernández alerta sobre falta de ética periodística tras sismos del 24 de junio

Durante su discurso, el ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026, Clodovaldo Hernández, alertó sobre las graves consecuencias de la desinformación y la falta de ética en el ejercicio comunicacional, al referirse a los fake news difundidos durante las labores de rescate tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Durante la ceremonia de la edición número 84 del galardón nacional, Hernández cuestionó el impacto que generan las noticias falsas emitidas en momentos de emergencia nacional.

«¿Cuántas vidas se habrán perdido como consecuencia de la falsa alarma de tsunami lanzada en La Guaira en horas críticas del rescate’ reflexionó el periodista durante su discurso tras obtener el Premio Único Simón Bolívar.

En este sentido, además, señaló que la propagación de contenidos desinformativos en redes sociales y plataformas digitales no es responsabilidad exclusiva de creadores de contenido, sino que involucra a profesionales de la comunicación.

«Tristemente, los periodistas profesionales, los egresados universitarios, no podemos responsabilizar de esas terribles expresiones de mala praxis únicamente a los influencers y otros especímenes de esta nueva era de las comunicaciones masivas», expresó, al tiempo que añadió que «muchas de esas terribles narrativas, esas noticias falsas, son creadas y difundidas por periodistas profesionales y por medios supuestamente formales».

Clodovaldo Hernández, durante su discurso. Foto: Prensa Presidencial

Asimismo, el galardonado enfatizó que las dinámicas de la comunicación masiva han experimentado transformaciones drásticas impulsadas por el uso de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, lo que ha derivado en deformaciones del oficio informativo.

Ante este panorama, hizo un llamado a las distintas generaciones de comunicadores a mantener el rigor profesional y proteger la ética del oficio para evitar que se desdibujen los límites que rigen la profesión.

«Declaro mi fe en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes comunicadores que se han sobrepuesto a todas las calamidades que nos han tocado en estos años. Y declaro también mi fe en las viejas generaciones, porque todos tenemos mucho que aportar en un escenario en el cual uno de los grandes retos es evitar que se desdibujen por completo los límites éticos de esta que alguna vez nuestro Gabriel García Márquez llamó «la mejor profesión del mundo, concluyó.