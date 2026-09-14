CNE anuncia capacitación de miembros de mesa para Segunda Consulta Popular Nacional 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que comenzó el proceso de capacitación de los miembros de mesa para la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, prevista para el 18 de octubre.

A través de las redes sociales, el órgano electoral precisó que a partir de este 14 de septiembre hasta el 16 de octubre se realizará el proceso de capacitación, por lo que exhortó a los seleccionados a cumplir con el servicio electoral.



“Si fuiste seleccionado como miembro de mesa o eres integrante de la comisión electoral de circuito comunal, debes cumplir con tu capacitación virtual para obtener la acreditación obligatoria”, refiere el CNE.

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, convocó al pueblo venezolano a participar en la segunda Consulta Popular 2026, fijada para el próximo 18 de octubre, un proceso donde las comunidades organizadas definirán mediante el voto el financiamiento de proyectos locales.



Registro e información para los miembros de mesa

Paso 1: Ingresa al sistema ECAP en el siguiente enlace



https://ecapconsulta.cns.org.ve/

Paso 2: Revisa el manual del sistema ECAP adjunto para registrarte fácilmente.



Para más información, puedes comunicarte al 0800-VOTEMOS (0800-8683667).