Habitantes de Guatire acudieron a los centros de votación este domingo para elegir sus proyectos. Fotos: Antonio Quintana
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Política

CNE extiende hasta las 7 de la noche el cierre de la Segunda Consulta Popular Nacional

La medida fue tomada ante la alta afluencia de los electores en los centros de votación, en un proceso que se desarrolla con normalidad

María Eugenia Rodríguez
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El Consejo Nacional Electoral informó este domingo la decisión de extender el horario de cierre de la jornada de la Segunda Consulta Popular Nacional 2026 hasta las 7:00 pm ante la alta afluencia de participantes.

A través de su canal de Telegram, el CNE acotó que la actividad se lleva a cabo con total normalidad y con una «destacada participación ciudadana».

«El proceso de votación, iniciado hoy a las 8:00 am, tenía previsto el cierre a las 6:00 pm; sin embargo, debido a la alta afluencia de electoras y electores, se ha decidido otorgar una prórroga de una hora, extendiendo el cierre hasta las 7:00 pm», indicó.

Además, garantizó que todos los centros de votación donde permanezcan electores en cola después de esa hora continuarán abiertos hasta que ejerza su derecho la última persona, asegurando el pleno acceso a la participación en la selección de los proyectos comunitarios.

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