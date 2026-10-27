Comienza proceso de postulaciones para renovar el Poder Judicial

Por Amarilis Palacios y Olys Guárate

Desde este miércoles 28 de octubre hasta el próximo domingo 11 de noviembre se estará realizando el proceso de postulaciones para renovar el Poder Judicial, en el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, en un horario comprendido entre las 9:00 am y las 4:00 pm.



Así lo informó este martes el Comité de Postulaciones Judiciales a través de las convocatorias públicas dirigidas a todos aquellos profesionales del derecho interesados en postularse para los cargos de magistrados, inspector o Inspectora de Tribunales y director o directora a la Escuela Nacional de la Magistratura.

El pasado viernes la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, informó que el proceso se realizará tal como lo contempla la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Asimismo, se dio a conocer que transcurridos los 15 días se iniciará el proceso de verificación de credenciales, mientras que el proceso de impugnaciones de los aspirantes será público y debidamente anunciado, es decir, cualquier persona puede impugnar u objetar a cualquier aspirante durante el mismo lapso.

Requisitos constitucionales y legales exigidos

El procedimiento se desarrolla con base en las atribuciones conferidas por los artículos 263 y 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 37, 64, 70 y 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entre los requisitos esenciales para optar a los cargos figuran:

Poseer nacionalidad venezolana por nacimiento sin otra nacionalidad.

Ser abogada o abogado de reconocida honorabilidad, competencia y en plena capacidad mental.

Poseer título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área de ciencia jurídica.

No haber sido condenado ni sancionado por responsabilidad administrativa por la Contraloría General de la República.

Renunciar a cualquier militancia político-partidista y no poseer parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad con altas autoridades del Poder Público.

No realizar actividades incompatibles con las funciones del cargo ni mantener vínculo matrimonial o unión estable de hecho con integrantes del TSJ.

Formalización de expedientes y prórrogas

Los aspirantes deberán presentar sus recaudos en una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio, con ganchos, debidamente foliada y firmada en cada una de sus páginas. La documentación debe incluir carta de postulación, síntesis curricular respaldada, copia de títulos universitarios, carnet del Colegio de Abogados y del Inpreabogado, certificado de salud mental emitido por psicólogo o psiquiatra colegiado, y la declaración de no militancia política. Para la Escuela Nacional de la Magistratura se requiere además una carta deontológica expedida por el colegio de abogados correspondiente.

Quienes se hayan postulado en el período de convocatoria de mayo a junio de 2026 y deseen participar en el presente proceso, únicamente deberán ratificar por escrito su voluntad ante el comité.

Culminado el lapso de 15 días de recepción, el Comité iniciará la revisión y verificación de credenciales, abriendo paso a la fase pública de impugnaciones, donde la ciudadanía podrá objetar motivadamente a cualquiera de los postulados antes de la conformación de la lista definitiva.