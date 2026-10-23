Comité de Postulaciones aprobó plan de trabajo

El Comité de Postulaciones Judiciales, una vez instalado oficialmente ayer, aprobó, además de conformar su directiva, encabezada por los diputados Giuseppe Alessandrello (presidente) y Pablo Pérez (vicepresidente), el cronograma de trabajo que prevé, en primera instancia, iniciar el proceso de convocatoria para las postulaciones el próximo miércoles 28.

Así lo informó Alessandrello, luego de la primera sesión de trabajo, efectuada en el Palacio Federal Legislativo.

“Hay un lapso aproximado de 15 días que hemos establecido, para que transcurran esas postulaciones, y una vez concluido ese lapso y se cumpla con lo que establece la ley, se inicia ese proceso de verificación de credenciales”, explicó el diputado.

Asimismo, aclaró que el proceso de impugnaciones de los aspirantes será público y debidamente anunciado, es decir, cualquier persona puede impugnar u objetar a cualquier aspirante, y para ello tendrá un lapso de 15 días.

“En esos 15 días, cualquier ciudadano que tenga pruebas fehacientes del incumplimiento de los requisitos que señala la ley para ser magistrado, inspector de tribunales o director de la Escuela de la Magistratura, debe presentarlas; es un deber cívico. El comité evaluará la pertinencia o no de esa impugnación, que, como señala la ley, llamaremos a la persona impugnada y le daremos la oportunidad para que se defienda”, dijo.

En cuanto a la eventual incorporación del Consejo de Verificación de Credenciales, propuesto en las conversaciones de la mesa de diálogo entre el Gobierno y exdiputados de 2015, el parlamentario precisó que, una vez concluido el proceso de postulaciones, comienza la labor de esta figura.