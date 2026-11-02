Comité de Postulaciones aprueba baremo para evaluar aspirantes a magistrados

El Comité de Postulaciones Judiciales aprobó por unanimidad de sus 23 integrantes la tabla de criterios técnicos y puntuación que regirá la evaluación de los aspirantes a magistrados y demás cargos del Poder Judicial en cumplimiento directo del artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El baremo establece una escala total de 100 puntos distribuida formalmente en cinco bloques fundamentales. La formación académica y producción intelectual otorga hasta 28 puntos al ponderar títulos de pregrado, maestrías, doctorados, posdoctorados y publicaciones jurídicas. Por su parte, la experiencia docente y académica asigna 19 puntos al valorar el recorrido pedagógico universitario y la gestión académica.

Asimismo, la experiencia profesional suma 19 puntos, midiendo los años de libre ejercicio especializado, proyectos de ley y defensa de derechos humanos. La experiencia jurisdiccional añade otros 19 puntos al considerar el desempeño previo en el sistema de justicia e ingreso por concurso de oposición. Finalmente, la evaluación técnica, ética y de competencias otorga 15 puntos mediante una entrevista presencial enfocada en el dominio constitucional, la ética, la independencia judicial y las propuestas operativas.

La adopción por consenso de esta herramienta legal conformada en su revisión por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil garantiza un proceso de preselección caracterizado por la objetividad, eliminando elementos de discrecionalidad y priorizando el mérito profesional de los postulantes para el fortalecimiento institucional del sistema judicial.