El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Giuseppe Alessandrello, informó que un total de 1.343 ciudadanos formalizaron su inscripción en el proceso abierto para optar a cargos dentro del sistema de justicia y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Con esta cantidad de aspirantes, la instancia parlamentaria da por concluida de manera oficial la etapa de recepción de credenciales, avanzando hacia las siguientes fases establecidas en el marco constitucional y legal vigente para la renovación y fortalecimiento de los órganos judiciales de la nación.

El parlamentario Alessandrello explicó que este viernes será difundido el listado oficial de todos los postulados a través de un diario de circulación nacional, así como mediante las plataformas digitales y redes sociales institucionales de la Asamblea Nacional. Esta difusión pública busca garantizar la máxima transparencia y permitir la contraloría social sobre los perfiles profesionales y éticos de quienes aspiran a desempeñar funciones en las distintas salas del máximo tribunal y en las dependencias del sistema judicial.

De acuerdo con lo detallado por el diputado Alessandrello, la divulgación de los nombres activa de forma inmediata los mecanismos de verificación ciudadana contemplados en la legislación. En este sentido, puntualizó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se abrirá un lapso formal de impugnaciones que se extenderá durante 15 días hábiles continuos, periodo en el cual cualquier ciudadano o institución podrá presentar observaciones debidamente sustentadas contra alguno de los inscritos.

Una vez culminado el plazo de dos semanas y media destinado a la recepción de objeciones, el Comité de Postulaciones Judiciales dispondrá de un término de ocho días para revisar exhaustivamente cada expediente y determinar si las impugnaciones consignadas poseen validez jurídica y probatoria.

El presidente de la instancia parlamentaria subrayó que este procedimiento se ejecutará bajo estricto apego al debido proceso, asegurando que cada señalamiento será analizado con rigor técnico por los integrantes de la comisión mixta.

En aquellos casos donde el órgano parlamentario determine que existen elementos suficientes para admitir la objeción, el aspirante cuestionado será convocado formalmente para ejercer su derecho a la defensa. Al respecto, el diputado Alessandrello precisó que el postulado comparecerá ante el comité para exponer sus alegatos y consignar los descargos correspondientes; posteriormente, la instancia contará con los tres días siguientes al cierre de los ocho días previos para deliberar y decidir de manera definitiva si la impugnación procede, si el candidato queda descartado o si continúa habilitado dentro del proceso de selección.