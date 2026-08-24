Comuna Fe Socialista recibe visita de la primera ministra de Barbados Mia Mottley

Como parte de la agenda de trabajo entre el Gobierno de Barbados y la República Bolivariana de Venezuela, la presidenta Delcy Rodríguez, junto a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, visitó este lunes la Comuna “Fe Socialista” en la parroquia 23 de Enero en Caracas.

Durante el recorrido, ambas autoridades constataron la experiencia agroproductiva y el desarrollo económico local, los cuales benefician a unas cinco mil familias que residen en esta parroquia del oeste caraqueño.

De igual manera, la Jefa de Estado visitó la planta ABA comunal de esta Comuna Socialista, la cual es una unidad de producción social gestionada por el poder popular y las comunas de esta parroquia.

Cabe destacar que dentro de la Comuna “Fe Socialista” operan 11 comunas y 74 consejos comunales, que desarrollan actividades productivas y fortalecen así la economía popular en este sector del oeste caraqueño.