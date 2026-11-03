Confirman dos venezolanos fallecidos en choque en Urda

La embajada de Venezuela en España confirmó que dos venezolanos fallecieron en el accidente de trenes ocurrido en Urda, Toledo, el pasado 28 de octubre.

La misión diplomática identificó a los connacionales como Daniela Millán Parlanti y Roberto Alonso Delgado Andrade, a cuyos familiares extendieron sus palabras de condolencias.

La embajada indicó que se mantiene “haciendo seguimiento a esta situación y a la disposición para canalizar cualquier requerimiento en atención a los venezolanos afectados por esta tragedia”.

Las autoridades mantienen activas 67 denuncias por desaparición vinculadas al accidente ferroviario. De ellas, 14 corresponden a ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades.

En ese contexto, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad residente en esa nación:

«La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, informa a nuestros connacionales que luego del lamentable accidente de trenes registrado en la provincia de Toledo, hemos establecido comunicación con las autoridades del gobierno de España para canalizar las denuncias de ciudadanos venezolanos desaparecidos que han circulado en redes sociales tras el hecho, así como también con sus familiares.

Al respecto, esta Misión Diplomática agregó que que se ha dispuesto de un punto para la recepción de denuncias de desaparecidos y exhorta a quienes aún no han logrado localizar a algún allegado, a formular la denuncia correspondiente ante la Zona Madrid de la Guardia Civil, en la calle Batalla del Salado, 32.

«Manifestamos a nuestros connacionales, que como representación de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, nos mantenemos haciendo seguimiento a esta situación y a la disposición para canalizar cualquier requerimiento en atención a los venezolanos afectados por esta tragedia»- concluyó el texto emitido por la embajada de Venezuela en España.