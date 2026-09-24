Conozca las frases más destacadas del discurso de Delcy Rodríguez en la ONU

La presidenta Delcy Rodríguez ratificó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la postura del país frente a los grandes desafíos globales como la paz, el desarrollo, la seguridad energética y la inteligencia artificial, asegurando que la nación mantiene «líneas muy claras» orientadas al entendimiento multilateral y el bienestar de los pueblos:

1- Su apego a la paz y el rechazo a la violencia, que sea el entendimiento y el diálogo sobre el conflicto.

2- El desarrollo inclusivo con justicia social para mitigar la pobreza y aliviar el sufrimiento de cientos de millones de personas concentradas principalmente en el sur global.

3- Creemos en el respeto a los derechos de la naturaleza como única vía para la consagración de la vida humana.

4- Creemos que el fracaso institucional del comercio global es evidente, porque ninguna nación puede prosperar bajo esquemas supranacionales que no promuevan la industria nacional y premien la deslocalización.

5- La estabilidad internacional exige resolver el trilema energético, garantizar simultáneamente la seguridad en el suministro, precios asequibles y sostenibilidad ambiental.

6.- La inteligencia artificial, que supone una verdadera revolución tecnológica.Los gobiernos, los sectores tecnológicos, la comunidad científica tenemos la inmensa responsabilidad de no desviar el propósito constructivo y vital de la AIA en beneficio de los ciudadanos.

7.- La legalidad internacional. Los acuerdos que más perduran son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos, dijo al mencionar los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra.

«Para quienes se preguntan de qué lado está Venezuela, ahí están nuestras líneas y referentes. Nuestro bando es uno solo, el de los ciudadanos del mundo que procuran su felicidad, su desarrollo y su libertad». sentenció.

Relaciones internacionales y diálogo con EEUU

«Hoy Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional a reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad».

«Quiero en esta 81.ª Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela».

«La última vez que dos presidentes de Venezuela y los Estados Unidos se reunieron fue en el año 2009. Hoy trabajamos seriamente para dirimir a través del diálogo las diferencias existentes, pero principalmente para abonar los caminos para el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica».

Transformación democrática y garantías electorales

«Me complace anunciar que Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática para su renacer (…) Un proceso ordenado, institucional y verificable para construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo».

«En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos».

«La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables».

El pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral, determinará el momento correcto y sus instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente.

«La historia nos ha enseñado que algunas de las transiciones democráticas más sólidas del mundo contemporáneo no nacieron de la ruptura, sino de la transformación conducida con firmeza desde las propias instituciones».

Soberanía territorial y Guayana Esequiba

«Reafirmamos los históricos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra. Los acuerdos que más perduran son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos».

Economía, energía y reconstrucción nacional